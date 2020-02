Wie Leonie mit Vaginismus lebt – und den Spaß am Sex wiederentdeckte

View this post on Instagram

Ja, ich habe eine Zitatkachel mit einem Zitat von meinem eigenen Artikel gemacht. Ich hab genug Zeit damit verbracht, an meinen Fähigkeiten zu zweifeln. Ab jetzt nicht mehr! . "If one more doctor tells me to just use more lube I'll have to throw a speculum at him!" And yes I made a social card with a quote from my own article. Spent enough time doubting myself. That's over now! . #sorrynotsorry #vaginismus #vagiwhat #painfulsex #schmerzenbeimsex #dilatoren #dilating #dilators #pelvicfloordysfunction #beckenbodendysfunktion #whenyourheartsayshoebutyourpussysaysno #writerlife #sexwriter #author #justjournothings #lvstprinzip