Wie Therapie-Influencer*innen auf Instagram über mentale Gesundheit aufklären

🙋‍♀️ Ich: weiblich, 31, aus Hamburg 🌧 Diagnose: Dysthymie und schwere Depression 🐢 Stigma: #einfachnurtraurig #schwach #faul #willnuraufmerksamkeit #nichtMehrleistungsfähig . 🤷‍♀️ Wir wissen immer noch alle viel zu wenig über die Volkskrankheit Depression. Das Leid, dass ich erleben musste, wünsche ich niemanden. Die belastenden Symptome wie Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und Gedanken ans Aufgeben, waren ähnlich schlimm wie die Vorurteile, die ich von der Gesellschaft entgegengebracht bekommen habe. . 🌎 Weltweit leiden 322 Millionen Menschen an depressiven Störungen, was 4,4% der Weltbevölkerung ausmacht (WHO, Stand 2017) In Deutschland sprechen wir von 128.000 Selbsttötungen im Jahr aufgrund von Depressionen. . 🤦‍♀️ Und trotzdem denken immer noch so viele, dass eine Depression keine ernsthafte Erkrankung ist. Die Ergebnisse einer Studie der Deutschen Depressionshilfe sind ähnlich erschreckend: . 💭 20% glauben, dass es hilft sich bei Depressionen zusammenzureißen 💭 1/5 glaubt, dass Schokolade essen ein geeignetes Mittel gegen Depressionen ist 💭 96% glauben, dass eine Depression immer nur durch Schicksalsschläge ausgelöst wird 💭 94% glauben, dass der Arbeitsplatz Schuld für eine Depression ist 💭 18% führen Depression auf eine Charakterschwäche zurück . 👉 Doch Depressionen sind vielschichtig, jeden kann es treffen! Also lasst uns häufiger über mentale Erkrankungen sprechen, tragt euer Wissen weiter und klärt andere auf. #Letstalk #LetsnotbeSilent #Endthestigma . „Man kann sich nicht durch reden von einer Depression befreien, aber Reden über Depression ist ein erster wichtiger Schritt“ (Dr. Jakab) . 👍 Für alle die mehr wissen wollen, empfehle ich die Patientenleitlinie „Unipolare Depression“ für Betroffene und Angehörige. Hier gibt es viele Tipps zum Umgang mit Betroffenen und Vorurteile werden aus dem Weg geräumt (link in Bio). . 🤔Was sind eure positiven oder negativen Erfahrungen mit Vorurteilen?