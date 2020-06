„Wieso nicht mal Schwarze Gäste, Frau Maischberger?“

Wenn Sandra Maischberger am Mittwochabend zu ihrer ARD-Talkrunde lädt, wird es auch um den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd und die heftigen Protesten und die Auseinandersetzungen in den USA gehen. Die Vorfälle zeigen das Problem der Gewalt weißer Polizist*innen gegen Schwarze Bürger*innen in den USA auf. Beurteilen werden es sechs weiße Deutsche.

Denn auf den ARD-Stühlen sollte am Abend zunächst niemand mit Migrationshintergrund sitzen. Neben Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) waren zunächst die Virologin Helga Rübsamen-Schaeff, der Wissenschaftsmoderator Dirk Steffens, die Börsenexpertin Anja Kohl und der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer als Gäste geladen.

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Kritik an Gästeauswahl

„Finden Sie es denn gar nicht komisch, wenn ausgerechnet sechs weiße Menschen vor einem Millionenpublik über Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze diskutieren? Exakt das ist nämlich Teil des gesamten Problems.“ kommentiert Journalist Stephan Anpalagan die Auswahl der Gäste auf Twitter. Der ehemalige YouTuber Oğuz Yılmaz schrieb: „Hey Dirk, Heiko, Anja, Helga und Jan, wie findet ihr eigentlich Rassismus? Ist schon doof, oder?“

Liebe Sandra @maischberger,



finden Sie es denn gar nicht komisch, wenn ausgerechnet 6 weiße Menschen vor einem Millionenpublik über Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze diskutieren?



Exakt das ist nämlich Teil des gesamten Problems.



Herzliche Grüße

Jemand Nichtweißes https://t.co/S0VfyGaTYq — Stephan Anpalagan (@stephanpalagan) June 2, 2020 Hey Dirk, Heiko, Anja, Helga und Jan, wie findet ihr eigentlich Rassismus?



Ist schon doof, oder?



Zum Glück gibt es das ja nur in den USA, wir haben 1945 alle verschwinden lassen.



Die Menschen sollen sich einfach beruhigen und nicht so gewalttätig sein!!!! https://t.co/ylwZDhPpEF — Oğuz Yılmaz (@oguz) June 2, 2020 Previous Image Next Image

„Nein, das machen wir nicht so!“

In einer ersten Stellungnahme auf Twitter versuchte Sandra Maischberger noch zu retten, was nicht mehr zu retten war. Sie bezeichnete die Kritik als „bisschen Verwirrung“ und plädierte mit einem Zwinkersmiley dafür, erst einmal die Sendung abzuwarten: „Lasst uns doch alle erst mal die Sendung anschauen und anschließend gerne weiterdiskutieren. Machen wir das so? ;)“. „Nein, machen wir nicht so!“, antwortete daraufhin der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu.

Außerdem auf ze.tt Warum es keinen Rassismus gegen Weiße gibt

„Wenn über #Rassismus diskutiert wird, dann gehören von Rassismen betroffene Menschen ins Studio. Lernt endlich mit Betroffenen zu reden, statt über sie!“, fordert er. Auch die Tagesspiegel-Journalistin Hatice Akyün kritisierte die Reaktion Maischbergers: „Wieso reden Sie mit uns so, als seien wir unerzogene Kinder, die man mit billigsten pädagogischen Mitteln beruhigen will? Nein, das machen wir jetzt nicht so. Kommen Sie mal auf Augenhöhe, dann diskutieren wir.“

Nein, es gab nicht "ein bisschen Verwirrung". Sehr viele sind einfach fassungslos, dass ihr es bei einer Sendung "über die Lage in den USA" nicht hinbekommt, von Rassismus + Polizeigewalt Betroffene einzuladen. Die Ansichten von Jan Fleischwurst sind irrelevant, hier erst recht. — Ralph Ruthe (@ralphruthe) June 2, 2020 Nein, machen wir nicht so! Keine Ausrede, wenn über #Rassismus diskutiert wird, dann gehören von Rassismen betroffene Menschen ins Studio. Lernt endlich mit Betroffenen zu reden, statt über sie! Ihr werdet auch von GEZ-Gebühren der POCs finanziert, capice?! @ARDde — Özcan Mutlu (@OezcanMutlu) June 2, 2020 Wieso reden Sie mit uns so, als seien wir unerzogene Kinder, die man mit billigsten pädagogischen Mitteln beruhigen will? Nein, das machen wir jetzt nicht so. Kommen Sie mal auf Augenhöhe, dann diskutieren wir. https://t.co/qeMXWBtK39 — Hatice Akyün (@hatice_akyun) June 3, 2020 Previous Image Next Image

Die Kritik Mutlus war der Maischberger-Redaktion offenbar zu viel. Zwischenzeitlich blockierten sie den Twitter-Account des Politikers, wie Screenshots auf Twitter belegen. Mutlu reagierte daraufhin mit Empörung: „Da muss man mit vielen weiteren Menschen seit Jahren Hass und Hetze im Netz ertragen und erdulden, und dann wird man blockiert“. Nach zwei Stunden wurde er wieder entsperrt.

Danke euch vom Herzen für die Solidarität 💚 Nach über 2h, nachdem ich die Blockierung öffentlich gemacht habe und so viel Unterstützung von euch kam, hat @DasErste die Blockierung ohne Erklärung oder Entschuldigung wieder rückgängig gemacht. Etwas schwach, aber immerhin @ARDde — Özcan Mutlu (@OezcanMutlu) June 2, 2020

Redaktion reagiert mit Nachbesetzung

Auf die anhaltende Kritik an der Auswahl der Gäste, reagierte die Redaktion am Mittwochmittag schließlich doch noch. Mit der Wissenschaftlerin Priscilla Layne ist nun wenigstens eine Schwarze zu der Talksendung geladen. Layne ist Germanistikprofessorin an der University of North Carolina und befasst sich unter anderem mit dem Leben Schwarzer in Deutschland.

Nach dem Tod von #GeorgeFloyd: Droht den #USA jetzt ein Bürgerkrieg? Und welche Rolle spielt Präsident #Trump? Darüber wollen wir sprechen mit der US-Wissenschaftlerin Priscilla Layne (@pdlayne). 📺 "#maischberger. die woche" heute 23:00 @DasErste pic.twitter.com/Zv0r1N6pGX — Maischberger (@maischberger) June 3, 2020

690 weiß, 48 nicht-weiß

Die Auswahl der Gäste in deutschen Talkshows steht schon länger in der Kritik. So analysierte das Branchenmagazin Bliq, dass von den 728 Gästen, die in den Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen im Jahr 2019 zu Gast waren, 690 weiß und 48 nicht-weiß waren. Das macht einen Anteil nicht weißer Gäste von 6,6 Prozent gegenüber 93,4 Prozent weißen. Die Talkshow von Sandra Maischberger schnitt dabei mit am schlechtesten ab. Lediglich 4,5 bis 6 Prozent nicht-weiße Gäste wurden der Analyse nach im Jahr 2019 in die ARD-Schow geladen. Hinzu kommt: Fast je­der zwei­te nicht-wei­ße Gast besetzte dabei eine ste­reo­ty­pe Rol­le. mm