Wir haben euch zu euren Sex-Geheimnissen befragt – das sind eure Antworten

Jede*r von uns hat beim Sex unterschiedliche Vorlieben. Die einen stehen auf Dirty Talk, die anderen machen Plüschkostüme scharf, wieder andere kommen nur im öffentlichen Raum auf Hochtouren und manche bringt nichts mehr in Fahrt als ein ausgiebiges, kluges Gespräch. Egal, was uns anmacht, abturnt, befriedigt oder überhaupt nicht gefällt – unser Sex wird besser, wenn wir über all das reden. Über unsere Fantasien, über erogene Zonen, über Spielzeuge, einfach über alles.

Über mehrere Monate hinweg haben wir euch regelmäßig Fragen über Sex gestellt. Anonym habt ihr uns Nachrichten zu unterschiedlichen Themen geschickt. Inzwischen sind so neun Umfragen zustande gekommen, in denen gebündelt steht, was für Erfahrungen unsere ze.tt-Leser*innen gemacht haben und auf welche sie lieber verzichten würden. Hier kommt ein Überblick sämtlicher Umfragen. Let’s talk and read about sex!

ze.tt gibt's jetzt auch als App!

Ich habe auf die Lederleggings einer Freundin abspritzen dürfen und es war absolut toll für mich, und sie fand es auch aufregend!

Bondage im Wald, Sperma im Gesicht und Analsex, der sich nicht gut anfühlt hat. In dieser Umfrage haben wir euch anonym gefragt, welche Sex-Fantasien ihr in die Tat umgesetzt habt – und wie es sich angefühlt hat.

Schiefe Zähne. Meine erste große Liebe hatte ein schlimmes Gebiss. Seitdem hat es sich eingeprägt.

Dunkle Augenringe, große Nasen, Überbiss, verschwitzte Penisse oder hessischer Dialekt: Für diese Umfrage habt uns erzählt, was euch heiß macht.

Er konnte kaum Englisch, ich kein Französisch, dafür verstanden wir beide aber eine andere Sprache.

Wild, akrobatisch, ausgefallen, spontan oder ganz ruhig: Hier habt uns von euren aufregendsten Sex-Erlebnissen berichtet.

Mein gegenwärtiger Pornokonsum trägt eher dazu bei, dass ich weniger flexibel in meinen Fantasien bin und sie auch weniger umsetze.

Amateur-Porn, großer Po, Close-up oder feministische Hörbücher – ihr habt uns erzählt, welche Pornos ihr euch anseht und ob ihr die Fantasien auch im Bett umsetzt.

An meinem Ohr rumlecken. Am Ohrläppchen rumbeißen ist okay, aber bitte nicht mit der Zunge in die Ohrmuschel rein.

Es muss ja nicht immer alles total geil sein! Ob Socken im Bett, Nippel-Beißen oder an den Haaren ziehen: In dieser Umfrage habt ihr uns eure Lustkiller verraten und erzählt, was euch beim Sex abturnt.

In einem öffentlichen und sehr hellhörigen Treppenhaus – prickelnd!

In der Wüste, auf dem Friedhof oder in der Umkleidekabine: Für diese Umfrage haben uns ze.tt-Leser*innen von den außergewöhnlichsten Orten erzählt, an denen sie Sex hatten.

Wenn der Vibrator meiner Freundin beim Sex immer wieder ausgeht, weil der Batteriedeckel zu locker ist.

Vibrator-Fails, verschwundene Liebeskugeln und missglückte Experimente: In dieser Umfrage habt uns eure verrücktesten Erfahrungen mit Sextoys verraten.

Du kleiner Krabbelkäfer.

Krabbelkäferchen, Pisse und fiese Anglizismen – ihr habt uns anonym erzählt, bei welchen Sprüchen beim Sex euch die Lust vergangen ist.

Ich mag es, wenn ich am Schlüsselbein und am Ohr geknabbert werde. Dabei muss aber der Bart des Typen auf der Haut kitzeln.

Hals, Nippel oder Schulter? Wir wollten wissen, an welchen Körperstellen Berührungen euch so richtig anmachen – und ihr habt uns auch das verraten.

Außerdem auf ze.tt Sechs Texte darüber, wie sich Sex in der Beziehung verändert