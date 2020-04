„Wir sind die Nicki(s)“ – Wie eine Frau mit sieben Persönlichkeiten lebt

Achtung, Triggerwarnung! In diesem Beitrag geht es um sexualisierten, rituellen Missbrauch sowie um organisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen.

Nicki, Tony, Burghardt, Tina, Nele, Gina, Sonja – sie nennen sich: die Nickis. Sieben Persönlichkeiten, die sich einen Körper teilen. Sie sprechen von sich in der Wir-Form, denn sie sind durch jahrelange Therapie eine Gemeinschaft geworden. 1961 werden die Nickis als Sonja in einen Kult bei Gütersloh geboren. Von ihren Eltern werden sie und ihre Geschwister sexuell ausgebeutet, zur Prostitution gezwungen und schlimmster Gewalt ausgesetzt. „Wir erinnern uns an keine Zeit, in der wir nicht gefoltert wurden“, beschreiben Nickis ihre Kindheit. „Dadurch sind wir viele geworden.“

Dissoziative Identitätsstörung: Circa 820.000 Menschen in Deutschland betroffen

Betroffene wie die Nicki(s) bezeichnen sich als „viele“. „Viele geworden zu sein ist keine Krankheit, sondern eine Anpassungsleistung in einer gewaltvollen Realität, die sonst nicht überlebbar wäre“, erklärt der Verein Vielfalt e.V.

Expert*innen schätzen die Verbreitung der dissoziativen Identitätsstörung (DIS) in der Allgemeinbevölkerung auf circa 1,1 bis 1,5 Prozent. „Das sind allein in Deutschland also mindestens 820.000 Menschen“, erklärt Michaela Huber, Traumatherapeutin, die seit über 35 Jahren mit Betroffenen arbeitet. „Und in Wahrheit laufen noch viel mehr Menschen damit rum. Denn viele werden fehl- oder gar nicht diagnostiziert.“

Popkultur verklärt das Bild vom Leben mit multipler Persönlichkeit

Dissoziative Identitätstrukturen sind häufig Gegenstand von Erzählungen in Literatur und Film. Menschen fürchteten sich vor dem

Januskopf oder vor Jekyll und Hide. Internet-Memes machen multiple Persönlichkeiten zum Spaß. Die Verbreitung solcher Stigma hat schwere Auswirkungen für den Kampf von Betroffenen, bleibt doch die Ursache ihrer Diagnose noch immer viel zu unbeachtet.

Menschen wie Nickis, die mit einer dissoziativen Identitätsstruktur, früher bekannt als multiple Persönlichkeit, leben, sind das Zeugnis von unerträglichen Missbrauchs- und Gewalterfahrungen im (Klein-)Kindesalter. Die traumatischen Erlebnisse und Nahtoderfahrungen verhindern die Entwicklung einer integrierten, einheitlichen Persönlichkeit. Stattdessen werden sie auf verschiedene, einzelne Innenpersonen abgespalten.

Hilfe holen

Hilfe bietet die bundesweite, kostenfreie und anonyme telefonische Anlaufstelle „berta“ unter der Telefonnummer 0800-3050750 und richtet sich an Betroffene organisierter sexualisierter und ritueller Gewalt, sowie an Angehörige, Helfende und Fachkräfte. Das „Hilfetelefon sexueller Missbrauch“ erreichst du unter 0800-22 55 530 und ist die bundesweite Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt, für Angehörige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten. Beide sind kostenfrei und anonym.