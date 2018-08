Kurz vor dem Urlaub bist du gestresst. Viele Menschen können erst abschalten, wenn sie an ihrer Destination angekommen sind – dann aber bitte so richtig. Arbeit, Stress und Sorgen driften immer weiter weg. Je näher das Urlaubsende rückt, desto weniger kannst du dir vorstellen, jemals wieder in den Alltag zurückzukommen. Um acht Uhr morgens im Büro zu sein und dort wieder jeden Tag hinzugehen, gleicht einer nicht zu bewältigenden Herausforderung. Warum es total normal ist, nach dem Urlaub ein Stimmungstief zu haben, erzählt dir unsere Autorin in ihrem Artikel.

Wir haben für dich zusammengefasst, woran du erkennst, dass du zu lange im Urlaub warst:

1. Du cremst dich für die Arbeit mit Sonnenlotion ein



2. Am ersten Arbeitstag kommst du mit deinem Strand-Outfit ins Büro



3. Du steigst im zweiten Stock aus dem Fahrstuhl, weil du vergessen hast, dass dein Büro im dritten Stock ist

4. Du steckst den falschen Schlüssel in die Bürotür

5. Du legst zuerst mal ein Handtuch auf deinen Bürostuhl

6. Du erinnerst dich nicht mehr an deinen Computer-Login

7. Beim Mittagessen nennst du den Mensa-Mitarbeiter*innen deine Hotel-Zimmernummer

8. Du reagierst nicht, wenn dein Handy klingelt, weil dir der Ton nicht mehr vertraut ist

9. Man kann deine Gänge im Büro anhand der Sandspuren nachvollziehen, die du hinterlässt

10. Du checkst deine verbleibenden Urlaubstage und reichst direkt neuen Urlaub ein

