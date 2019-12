Worüber ihr am Weihnachtstisch reden könnt, wenn ihr euch nichts zu sagen habt

Der Rotkohl ist aufgetischt und die Augen glänzen vor Vorfreude oder Rotwein. Im kurzen Moment der Stille, die entsteht, als alle kauen, wendet sich Opa an dich: „Sach ma‘, studierst du immer noch diesen Quatsch? Was war das noch mal? Kunstgeschichte?“

Unterhaltung darüber, was oder wie lange man bereits studiert, ob man vergeben ist oder seit dem vergangenen Jahr zugenommen hat, nerven. Es lohnt es sich also, vorbereitet in die Feiertage zu startet. Wir haben Gesprächsthemen zusammengetragen, mit denen ihr vermeiden könnt, dass das Gespräch auf euer Privatleben kommt. Alternativ eignen sie sich auch perfekt, um mit Verwandten ins Gespräch zu kommen, denen man nicht so wirklich was zu sagen hat.

Wusstest du schon …