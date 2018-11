Wütend auf Macron: Wer sind die Gelbwesten, die in Frankreich demonstrieren?

Brennende Barrikaden, vermummte Gesichter, fliegende Pflastersteine, Tränengas, Wasserwerfer. Und dazwischen leuchten neonfarbene Warnwesten der Demonstrierenden auf. So sehen die Bilder von den Ausschreitungen am Wochenende in Paris aus. Sie erwecken den Anschein, als würden in Paris wütende Mobs durch die Straßen ziehen und Chaos verbreiten. Nach Berichten wurden Lokale, Möbel und Straßenteile zerstört sowie Pflastersteine auf die Sicherheitskräfte geworfen. Wer sind diese offenbar gewaltbereiten Gelbwesten, wie sie in Frankreich genannt werden?

Wutbürger*innen? Diffuse Gruppe vereint durch die Wut auf Macron

Die in gelbe Warnwesten gekleideten Französ*innen protestieren seit über einer Woche gegen hohe Spritpreise sowie die geplante Ökosteuer auf Diesel und Macrons Reformpolitik. Sie mobilisierten sich über Facebook-Seiten. Die Bewegung besteht nicht nur aus Menschen einer bestimmten Klientel; ihre Mitglieder scheinen aus sämtlichen Gesellschaftsschichten zu stammen. Ihre Organisation ist zudem undurchsichtig, keine Gewerkschaft und keine Partei stehen hinter der Bewegung. Laut Innenminister Christophe Castaner sammelten sich in Paris rund 8.000 Personen, darunter auch Mitglieder rechts- und linksextremer Gruppen.

Auf den Champs-Élysées, der Prachtstraße in der französischen Hauptstadt, demonstrierten diesen Angaben zufolge bis zu 5.000 Menschen. In anderen Vierteln der Hauptstadt und in anderen Städten des Landes verliefen die Proteste hingegen weitgehend friedlich. Landesweit beteiligten sich am Samstag nach offiziellen Angaben 106.000 Menschen an den Protesten. Insgesamt sollen bei den Protesten 24 Menschen verletzt worden sein, darunter fünf Polizist*innen, wie dpa berichtet. Im westfranzösischen Angers wurde vergangene Woche ein 45-Jähriger in gelber Weste festgenommen. Er trug Sprengstoff am Körper und wollte laut Behörden ein Treffen mit dem Präsidenten erzwingen.

Drei Viertel unterstützen Protestbewegung der Gelbwesten

Nach einer Umfrage unterstützen drei Viertel der Französ*innen die sogenannten Gelbwesten und halten die Proteste für gerechtfertigt. Viele Unterstützer*innen befürchten aber, dass die Bilder des Ausnahmezustands, der Verwüstung und des Chaos der Bewegung und ihrer Forderung nach mehr Gerechtigkeit schaden könnten.

Präsident Macron reagierte mit Empörung auf die Ausschreitungen: „Schande über jene, die die Sicherheitskräfte angegriffen haben, Schande über jene, die anderen Staatsbürgern und Journalisten gegenüber gewaltsam geworden sind“, schrieb er auf Twitter. Erstmals deutet Macron aber auch Zugeständnisse an. Am kommenden Dienstag soll ein Sozialpaket zur Abfederung der Spritpreise beschlossen werden.

Mittlerweile richtet sich der Protest der Bewegung der Gelbwesten jedoch längst nicht mehr nur gegen die hohen Spritpreise, sondern gegen Macron persönlich. Der Unmut über seine Politik ist groß. Er sei ein Präsident der Reichen, sagen die Anhänger*innen der Gelbwesten und kündigen weitere Kundgebungen in Paris an.