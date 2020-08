ZimbabweanLivesMatter: Darum werden in Simbabwe Oppositionelle und Aktivist*innen verhaftet

Am 20. Juli wurde der simbabwische Journalist Hopewell Chin’ono in der Hauptstadt Harare von der Polizei verhaftet. Zuvor hatte der Investigativreporter mehrere Korruptionsfälle im Land aufgedeckt. So hatte er unter anderem ans Licht gebracht, dass der frühere Gesundheitsminister Simbabwes Obadiah Moyo im Zuge der Corona-Pandemie Aufträge im Wert von 60 Millionen Dollar an ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vergeben hatte, das Covid-19-Schutzausrüstung zu überhöhten Preisen verkaufte. Moyo wurde verhaftet und der Korruption angeklagt.

Neben Hopewell Chin’ono ist auch der Vorsitzende der politischen Gruppe Transform Zimbabwe festgenommen worden. Jacob Ngarivhume hatte für den 31. Juli zu einem bundesweiten Protestmarsch gegen die staatliche Korruption und die sich immer weiter verschlechternde wirtschaftliche Lage im Land aufgerufen. Beiden Männer wird vorgeworfen, öffentlich zu Gewalt angestiftet zu haben. Mindestens sechs weitere Oppostionsführer*innen, die zu dem friedlichen Protestmarsch am 31. Juli aufriefen, wurden ebenfalls verhaftet.

Wogegen wollten die Menschen protestieren?

2017 wurde der Präsident und Despot Robert Mugabe durch einen Militärputsch abgesetzt. Mugabe hatte das Land seit 1987 regiert. Viele Simbabwer*innen hofften daraufhin, dass das heruntergewirtschaftete Land unter dem neuen Präsidenten Emmerson Mnangagwa einen Neuanfang starten könnte. Diese Hoffnungen wurden jedoch enttäuscht.

Auch unter Mnangagwa häufen sich Korruptionsfälle im Regierungsumfeld. Erst vergangenes Jahr wurde Joram Gumbo, einem Kabinettsminister und langjährigem Freund Mnangagwas, vorgeworfen, 3,7 Millionen US-Dollar veruntreut zu haben.

Auch Polizeigewalt und -willkür sind unter Präsident Emmerson Mnangagwa weiterhin Probleme. Im Mai 2020 berichteten drei Aktivistinnen, dass sie in Polizeigewahrsam von Beamten gefoltert und sexuell missbraucht worden seien. Die drei Frauen wurden im Juni erneut verhaftet, ihnen wird vorgeworfen, die Anschuldigungen erfunden zu haben. Protestmärsche gegen die Regierung im August 2019 wurden von Polizist*innen brutal niedergeschlagen.

Die wirtschaftliche Lage des Landes hat sich im Zuge der Corona-Pandemie stark verschlechtert. Laut BBC geht die Regierung davon aus, dass die Wirtschaft in den nächsten Wochen und Monaten um 4,5 Prozent schrumpfen wird, während die jährliche Inflationsrate im Juni auf 785 Prozent angestiegen ist.

Um die Presse- und Meinungsfreiheit war es bereits vor der Pandemie nicht gut bestellt. Die New York Times zitiert eine Koalition von 22 simbabwischen Menschenrechtsgruppen, die erklärten, dass die Zahl der Oppositionsaktivist*innen, die während der dreijährigen Amtszeit von Präsident Mnangagwa wegen Hochverrats angeklagt wurden, bereits jetzt höher ist als während der gesamten Amtszeit von Mugabe.

Wie hat die Pandemie die Menschenrechtssituation verschlimmert?

Im März führte das Land die ersten Corona-Notstandsbestimmungen ein. Laut Angaben der BBC sind seitdem bis zu 105.000 Menschen in Simbabwe verhaftet worden, weil sie gegen die Corona-Auflagen verstoßen hätten. Mnangagwa habe die Pandemie genutzt, um die Pressefreiheit weiter einzuschränken und Aktivist*innen zu verhaften, sagt Muleya Mwananyanda. Sie ist stellvertretende Direktorin von Amnesty International und zuständig für das südliche Afrika.

Mwananyanda kritisiert, dass die brutalen Angriffe auf politische Aktivist*innen und Menschenrechtler*innen, die den Mut hätten, sich gegen mutmaßliche Korruption zu stellen und von ihrer Regierung Rechenschaft zu fordern, schlimmer würden. „Die Verfolgung dieser Aktivist*innen ist ein eklatanter Missbrauch des Strafjustizsystems und verspottet die Justiz“, erklärt sie.

Sie kritisiert darüber hinaus das Versammlungsverbot sowie die Ausgangssperre, die Mnangagwa in Antizipation des Protestmarsches am 22. Juli verhängte. Jegliche neue Regierungsmaßnahmen würden derzeit mit dem Anstieg der Coronafallzahlen gerechtfertigt, so die Aktivistin. Stand 4. August verzeichnet Simbabwe offiziell 4.075 Fälle und 80 Todesfälle.

Fand die Protestaktion am 31. Juli in Harare trotz der Verhaftungen statt?

Am Freitag den 31. Juli blieben die Straßen in der Hauptstadt Harare fast leer. Nachdem die Regierung die Proteste verboten und die Polizei verkündet hatte, dass Teilnehmer*innen selbst Schuld seien, wenn ihnen etwas passierte, blieben laut Angaben von Al Jazeera viele zu Hause.

Nur wenige trauten sich trotzdem, zu protestieren. Unter ihnen die preisgekrönte simbabwische Autorin Tsitsi Dangarembga. Dangarembga, die den postkolonialen Klassiker Nervous Conditions schrieb, äußert sich schon seit Jahren kritisch zur politischen Situation in ihrem Heimatland. Auf Twitter schrieb sie noch am Freitag, dass ein Ende des Leids nur möglich sei, wenn auch gehandelt würde.

Friends, here is a principle. If you want your suffering to end, you have to act. Action comes from hope. This the principle of faith and action. — Tsitsi Dangarembga (@efie41209591) July 31, 2020

Die Schriftstellerin wurde Berichten zufolge am Freitag gemeinsam mit weiteren Demonstrant*innen in einen Polizeiwagen geladen, als sie mit Plakaten in der Hand eine Straße in Harare auf und ab liefen. Laut Zimbabwe Lawyers for Human Rights wurden insgesamt mehr als 60 Menschen verhaftet. Dangarembga und anderen Protestierenden, wie Fadzayi Mahere, einer Sprecherin der wichtigsten Oppositionsbewegung Movement for Democratic Change (MDC), wird vorgeworfen, öffentlich zur Gewalt aufgerufen und gegen örtliche Gesundheitsvorkehrungen verstoßen zu haben. Inzwischen wurden beide gegen Kaution wieder freigelassen. Am 17. September müssen sie jedoch vor dem Amtsgericht in Harare erscheinen.

Warum #ZimbabweanLivesMatter?

Angelehnt an den Hashtag #BlackLivesMatter verbreitet sich seit den Verhaftungen der Hashtag #ZimbabweanLivesMatter in den sozialen Netzwerken. Simbabwer*innen rufen dort zur Solidarität auf, erbitten Hilfe der internationalen Communitys und teilen Bilder von Protesten und Polizeigewalt. In den letzten Wochen haben sie, so wie viele weitere Afrikaner*innen, sich in den sozialen Medien mit Schwarzen Menschen in den USA und ihrem Kampf um Black Lives Matter solidarisiert. Es sei nun an der Zeit, dass Schwarze Menschen weltweit ihren Blick nach Simbabwe richten und die Bevölkerung Vorort unterstützen, schreibt ein User auf Twitter:

I think the point is that since we are all Africans, you should also support us in times of crisis. We have been supporting BLM but we haven't seen you supporting us. South Africans even organised a successful march in support of BLM. Reciprocate when we also have a crisis. — MaMlotshwa (@Boe27) July 31, 2020

Was sagt die Afrikanische Union?

Auch Kritik an der Afrikanischen Union ist unter#ZimbabweanLivesMatter zu lesen. Ihr werfen Simbabwer*innen vor, zu den Vorfällen zu schweigen. Bislang hat sich die Union nicht zu den Geschehnissen geäußert hat. Auch aus Südafrika, dem mächtigen Nachbarland Simbabwes, ist es vonseiten der Regierung derzeit ruhig. Lediglich der Oppositionsführer Julius Malema, Vorsitzender der Economic Freedom Fighters, und der frühere Fraktionsvorsitzende der Democratic Alliance, Mmusi Maimane, riefen auf Twitter zu Solidarität mit Simbabwe auf. So forderte Julius Malema, dass die simbabwische Botschaft in Südafrika geschlossen werden müsse, bis die Menschenrechte im Land wieder hergestellt seien.