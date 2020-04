Zoomwedding: Heiraten per Videokonferenz – geht das?

View this post on Instagram

Successful zoom wedding ceremony has done! We supposed to go to city hall in January. But we were afraid to go out and lockdown has started right after in NYC. Now it’s in April. This seems like never end so we did it! We’ve been asking our best friend Scott to get certificate as an efficient and he got it last week🥳I didn’t know there is so many lovely families from UK 🇬🇧 I’m grateful that we have amazing people who support us this much! I don’t need anything anymore! This all I wanted😍 I’m officially, James’s wife day 1! Pictures from our apartment’s rooftop! Our wedding in May and June will postpone until people can safely travel. 昨日ズームでウェディングセレモニーを無事終了!アメリカでは結婚届を二人でピックアップした24時間後から3ヶ月以内に、神父さんのような資格を持ったefficient にサインをもらって届けます。1月にピックアップした婚姻届を怖くて市役所に行けず、ロックダウンが始まってしまった。親友に頼んで神父の資格を取ってもらったらすごく早く取れたので、昨日オンラインで家族と友人を招いてお祝いしました!イギリスに沢山の家族がいて応援してくれていた事、友達が泣きそうになって応援してくれたこと、とても感謝します。日本は夜中の4時だったのですが参加してくれた友達も!本当にありがとう😘5月と6月のウェディングはみんなが安全に旅行できるまで延期です✈️写真はもちろん自宅の屋上で! . . #zoom #wedding #newyork #ceremony #bride #groom #lockdown #party #family #time #life #bridal #ズーム #ウェディング #ニューヨーク #ロックダウン #結婚 #セレモニー #婚姻届 #パーティー #家族