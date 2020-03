9 Musikerinnen, die deine Unterstützung in der Corona-Krise besonders verdienen

View this post on Instagram

Pop Quarantäne Day 2: bevor ich mich zurück in meine Dachgemächer verkrieche und mich ganz dem sich anbahnenden psychischen Kollaps widme, verbringe ich diese Tage so beseelt wie möglich mit @maxrieger in Halb-Isolation im Studio, um an meinem Album zu arbeiten. Everything is scary und draußen scheint die Sonne. Wir bleiben drin und machen Future Pop und Industrial Trap- auf dass in naher Zukunft wieder alles besser für uns alle wird. Ich habe Angst um bevorstehende Auftritte, und für eine pessimistische Person wie mich fühlt es sich scheisse an, dass gerade jetzt, da ich mit einer Band aufzutreten begonnen und die Dinge so richtig in Angriff genommen habe, höhere Gewalt um sich greift. Aber: viele andere haben es viel viel schlimmer. Ich werde mir dieser Tage abermals meines Privilegs bewusst, in einer nahezu heilen Welt aufgewachsen zu sein, weil mich die gegenwärtige Situation vollkommen überfordert, während ähnliche Angst für viele Alltag ist. Mein Kopf rattert. Ich bin dankbar, dass Musik machen mir gerade das bloße Sein etwas leichter macht. Stay safe, haltet Abstand, schaut, wie ihr Künstler*innen, SWs, Selbstständige und Schwächere/Ältere supporten könnt. Lest! Schreibt! Macht Musik! Macht euer Makeup, macht Pilates, wie ich seit einer Woche (es tut weh!!!) esst was leckeres, masturbiert, macht süße nudes, macht euch selbst die Nägel, Haare, schaut die gesamte Videographie von Kurtis Conner. 💗 *High School Musical Voice* we‘re all in this together